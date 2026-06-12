Nike 与 Melitta Baumeister 联袂打造前卫的 Nike Vomero Premium x Melitta Baumeister 耐克顶级迈柔女子公路跑步鞋。科技配置到位：两个 Air Zoom 缓震配置带来出众缓震性能，包裹于柔软且回弹出众的 ZoomX 泡棉之中。外观也同样到位：做旧外观、MB 品牌标识，以及光栅效果鞋舌标签。灵感源自“旁若无人地奔跑”，呈现的成品同样适合你冲击下一次个人纪录。此处 “耐克顶级迈柔” 为产品名称，仅指耐克迈柔跑步系列产品中的一类产品。

显示颜色： 荷兰橙/橙红/粉桔/黑

款式： IQ7166-800