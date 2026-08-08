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Nike Waffle One Crater SE NN
女子运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
按重量计算，Nike Waffle One Crater SE NN 女子运动鞋采用至少 20% 的再生材料，时尚演绎经典 BRS 田径风范，缔造醒目外观。将 Nike Grind 橡胶和 Nike 泡绵材料巧妙结合，打造柔软坑状泡绵，搭配趣味斑点外观设计，塑就出众中底。运动风鞋面巧搭半透明网眼布，增添立体层次感，秀出你的袜子风采。
- 显示颜色： 奶白 II/橙色/黑/白色
- 款式： DJ9640-200
Nike Waffle One Crater SE NN
¥799
打造出众格调， 降低环境影响
按重量计算，Nike Waffle One Crater SE NN 女子运动鞋采用至少 20% 的再生材料，时尚演绎经典 BRS 田径风范，缔造醒目外观。将 Nike Grind 橡胶和 Nike 泡绵材料巧妙结合，打造柔软坑状泡绵，搭配趣味斑点外观设计，塑就出众中底。运动风鞋面巧搭半透明网眼布，增添立体层次感，秀出你的袜子风采。
其他细节
- 半透明鞋面焕新演绎街头人气单品
- 双层坑状泡绵中底设计沿袭 Waffle 系列经典楔形样式，塑就迷人风范
- Nike 的前身为蓝带体育公司 (BRS)。经典 Nike 风范，打造元年款外观
- 经典橡胶华夫格外底结合模压凸起纹路塑就出众支撑力、抓地力和耐穿性
- 低帮鞋口，边缘柔软，打造利落外观和出众脚感
产品细节
- 半透明鞋面，在比赛中尽显运动袜魅力
- 橡胶华夫格外底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 奶白 II/橙色/黑/白色
- 款式： DJ9640-200
华夫格起源
1971 年，Nike 创始人比尔·鲍尔曼正看着妻子芭芭拉在用华夫饼模具做早餐，灵感突然迸发。他把面糊换成橡胶，自此华夫格外底诞生。它不仅塑就出众抓地力、耐穿性和传统 Nike 风范，还可在日常生活中彰显出色魅力。那个生锈的旧华夫饼模具呢？它现在就在 Nike World Headquarters 的基座上。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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