Nike Waffle One Crater SE NN

¥799

打造出众格调， 降低环境影响

按重量计算，Nike Waffle One Crater SE NN 女子运动鞋采用至少 20% 的再生材料，时尚演绎经典 BRS 田径风范，缔造醒目外观。将 Nike Grind 橡胶和 Nike 泡绵材料巧妙结合，打造柔软坑状泡绵，搭配趣味斑点外观设计，塑就出众中底。运动风鞋面巧搭半透明网眼布，增添立体层次感，秀出你的袜子风采。

华夫格起源

1971 年，Nike 创始人比尔·鲍尔曼正看着妻子芭芭拉在用华夫饼模具做早餐，灵感突然迸发。他把面糊换成橡胶，自此华夫格外底诞生。它不仅塑就出众抓地力、耐穿性和传统 Nike 风范，还可在日常生活中彰显出色魅力。那个生锈的旧华夫饼模具呢？它现在就在 Nike World Headquarters 的基座上。