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Nike Waffle One Crater SE NN 女子运动鞋 - 奶白 II/橙色/黑/白色

Nike Waffle One Crater SE NN

女子运动鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

按重量计算，Nike Waffle One Crater SE NN 女子运动鞋采用至少 20% 的再生材料，时尚演绎经典 BRS 田径风范，缔造醒目外观。将 Nike Grind 橡胶和 Nike 泡绵材料巧妙结合，打造柔软坑状泡绵，搭配趣味斑点外观设计，塑就出众中底。运动风鞋面巧搭半透明网眼布，增添立体层次感，秀出你的袜子风采。


  • 显示颜色： 奶白 II/橙色/黑/白色
  • 款式： DJ9640-200

Nike Waffle One Crater SE NN

¥799

打造出众格调， 降低环境影响

按重量计算，Nike Waffle One Crater SE NN 女子运动鞋采用至少 20% 的再生材料，时尚演绎经典 BRS 田径风范，缔造醒目外观。将 Nike Grind 橡胶和 Nike 泡绵材料巧妙结合，打造柔软坑状泡绵，搭配趣味斑点外观设计，塑就出众中底。运动风鞋面巧搭半透明网眼布，增添立体层次感，秀出你的袜子风采。

其他细节

  • 半透明鞋面焕新演绎街头人气单品
  • 双层坑状泡绵中底设计沿袭 Waffle 系列经典楔形样式，塑就迷人风范
  • Nike 的前身为蓝带体育公司 (BRS)。经典 Nike 风范，打造元年款外观
  • 经典橡胶华夫格外底结合模压凸起纹路塑就出众支撑力、抓地力和耐穿性
  • 低帮鞋口，边缘柔软，打造利落外观和出众脚感

产品细节

  • 半透明鞋面，在比赛中尽显运动袜魅力
  • 橡胶华夫格外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 奶白 II/橙色/黑/白色
  • 款式： DJ9640-200

华夫格起源

1971 年，Nike 创始人比尔·鲍尔曼正看着妻子芭芭拉在用华夫饼模具做早餐，灵感突然迸发。他把面糊换成橡胶，自此华夫格外底诞生。它不仅塑就出众抓地力、耐穿性和传统 Nike 风范，还可在日常生活中彰显出色魅力。那个生锈的旧华夫饼模具呢？它现在就在 Nike World Headquarters 的基座上。

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