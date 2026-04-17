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Nike Waffle Racer
男子运动鞋
¥749
穿上 Nike Waffle Racer 男子运动鞋，展现复古风范与当代型格。这款运动鞋融入莫卡辛风格鞋面和经典华夫格外底等复古细节，巧妙结合清新配色和舒适泡棉中底等现代元素。
- 显示颜色： 亚麻/浅英国褐/铝蓝/淡象牙白
- 款式： IR7017-212
Nike Waffle Racer
¥749
穿上 Nike Waffle Racer 男子运动鞋，展现复古风范与当代型格。这款运动鞋融入莫卡辛风格鞋面和经典华夫格外底等复古细节，巧妙结合清新配色和舒适泡棉中底等现代元素。
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面结合翻毛皮细节，塑就复古外观和质感
- 泡棉中底，兼具回弹缓震与出色支撑
- 橡胶华夫格外底经久耐穿，出色的抓地力可驾驭多种地面
产品细节
- 显示颜色： 亚麻/浅英国褐/铝蓝/淡象牙白
- 款式： IR7017-212
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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