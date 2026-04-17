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Nike Waffle Racer '26 男子运动鞋 - 亚麻/浅英国褐/铝蓝/淡象牙白

Nike Waffle Racer

男子运动鞋

¥749
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穿上 Nike Waffle Racer 男子运动鞋，展现复古风范与当代型格。这款运动鞋融入莫卡辛风格鞋面和经典华夫格外底等复古细节，巧妙结合清新配色和舒适泡棉中底等现代元素。


  • 显示颜色： 亚麻/浅英国褐/铝蓝/淡象牙白
  • 款式： IR7017-212

Nike Waffle Racer

¥749

穿上 Nike Waffle Racer 男子运动鞋，展现复古风范与当代型格。这款运动鞋融入莫卡辛风格鞋面和经典华夫格外底等复古细节，巧妙结合清新配色和舒适泡棉中底等现代元素。

其他细节

  • 织物与皮革组合鞋面结合翻毛皮细节，塑就复古外观和质感
  • 泡棉中底，兼具回弹缓震与出色支撑
  • 橡胶华夫格外底经久耐穿，出色的抓地力可驾驭多种地面

产品细节

  • 显示颜色： 亚麻/浅英国褐/铝蓝/淡象牙白
  • 款式： IR7017-212

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