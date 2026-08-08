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Nike Waffle Racer
男子运动鞋
¥699
系上鞋带，展现复古风范与当代型格。Nike Waffle Racer 男子运动鞋将经典的华夫格外底与舒适的泡棉中底融为一体。该鞋款采用做旧设计，彰显传统运动风范。
- 显示颜色： 淡象牙白/海玻璃色/大学灰/黑
- 款式： IW1894-100
Nike Waffle Racer
¥699
系上鞋带，展现复古风范与当代型格。Nike Waffle Racer 男子运动鞋将经典的华夫格外底与舒适的泡棉中底融为一体。该鞋款采用做旧设计，彰显传统运动风范。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，塑就复古外观和质感
- 泡棉中底，兼具回弹缓震与出色支撑
- 橡胶华夫格外底经久耐穿，出色的抓地力可驾驭多种地面
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 淡象牙白/海玻璃色/大学灰/黑
- 款式： IW1894-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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