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Nike Wearallday
女子运动鞋
¥499
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此配色当前无货
舒适衬垫包覆脚踝，厚实鞋舌和非凡柔软泡绵中底，无不为 Nike Wearallday 女子运动鞋注入舒适感受。网眼设计打造出众透气性，橡胶外底为日常活动铸就强劲抓地力。
- 显示颜色： 尘光子色/白色/黑
- 款式： CJ1677-005
Nike Wearallday
¥499
名副其实
舒适衬垫包覆脚踝，厚实鞋舌和非凡柔软泡绵中底，无不为 Nike Wearallday 女子运动鞋注入舒适感受。网眼设计打造出众透气性，橡胶外底为日常活动铸就强劲抓地力。
日常佳选
脚踝周围和鞋舌配有柔软衬垫，营造非凡舒适的穿着感受；网眼设计提供出色透气性，帮助双足保持干爽，让你畅快出行。
舒适耐穿
合成材质和织物组合鞋面，结合改良华夫格外底，是你日常穿着的理想之选。
轻松驾驭不同场合
时尚设计塑就易搭造型，无论是公园休闲、派对狂欢还是通勤办公，皆可轻松驾驭。
产品细节
- 后跟提拉设计
- 鞋舌饰有刺绣标志
- 显示颜色： 尘光子色/白色/黑
- 款式： CJ1677-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。