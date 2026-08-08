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Nike Wearallday 女子运动鞋 - 尘光子色/白色/黑

Nike Wearallday

女子运动鞋

¥499

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舒适衬垫包覆脚踝，厚实鞋舌和非凡柔软泡绵中底，无不为 Nike Wearallday 女子运动鞋注入舒适感受。网眼设计打造出众透气性，橡胶外底为日常活动铸就强劲抓地力。


  • 显示颜色： 尘光子色/白色/黑
  • 款式： CJ1677-005

Nike Wearallday

¥499

名副其实

舒适衬垫包覆脚踝，厚实鞋舌和非凡柔软泡绵中底，无不为 Nike Wearallday 女子运动鞋注入舒适感受。网眼设计打造出众透气性，橡胶外底为日常活动铸就强劲抓地力。

日常佳选

脚踝周围和鞋舌配有柔软衬垫，营造非凡舒适的穿着感受；网眼设计提供出色透气性，帮助双足保持干爽，让你畅快出行。

舒适耐穿

合成材质和织物组合鞋面，结合改良华夫格外底，是你日常穿着的理想之选。

轻松驾驭不同场合

时尚设计塑就易搭造型，无论是公园休闲、派对狂欢还是通勤办公，皆可轻松驾驭。

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 鞋舌饰有刺绣标志
  • 显示颜色： 尘光子色/白色/黑
  • 款式： CJ1677-005

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