Nike Wildhorse 10

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Nike Wildhorse 10 女子越野跑步鞋采用轻盈泡棉与抓地力出众的外底，令你畅享舒适，轻松驾驭崎岖路况。即刻上脚，徜徉于喜爱的山野小径，或挑战你心心念念的高难度越野路径。该鞋款经焕新打造，采用回弹缓震的 ReactX 泡棉，塑就出众迈步体验。经典越野抓地底纹结合轻盈鞋面，助你自信征服崎岖地形。

透气鞋面 鞋面采用精制网眼设计，营造出色透气性。 弹性泡棉 ReactX 泡棉中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。 Nike Trail ATC 外底 Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。