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Nike Wildhorse 10
男子越野跑步鞋
10% 折让
Nike Wildhorse 10 男子越野跑步鞋采用轻盈泡棉与抓地力出众的外底，令你畅享舒适，轻松驾驭崎岖路况。即刻上脚，徜徉于喜爱的山野小径，或挑战你心心念念的高难度越野路径。该鞋款经焕新打造，采用回弹缓震的 ReactX 泡棉，塑就出众迈步体验。经典越野抓地底纹结合轻盈鞋面，助你自信征服崎岖地形。
- 显示颜色： 海玻璃色/黑云衫绿/貂棕/波罗的海蓝
- 款式： FV2338-010
Nike Wildhorse 10
10% 折让
Nike Wildhorse 10 男子越野跑步鞋采用轻盈泡棉与抓地力出众的外底，令你畅享舒适，轻松驾驭崎岖路况。即刻上脚，徜徉于喜爱的山野小径，或挑战你心心念念的高难度越野路径。该鞋款经焕新打造，采用回弹缓震的 ReactX 泡棉，塑就出众迈步体验。经典越野抓地底纹结合轻盈鞋面，助你自信征服崎岖地形。
透气鞋面
鞋面采用精制网眼设计，缔造出色透气性。
回弹泡棉
ReactX 泡棉中底，塑就轻盈脚感和出色的能量回馈效果。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。
Nike Trail ATC 外底
Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。
产品细节
- 单鞋重量：约 311 克（男码 44 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 海玻璃色/黑云衫绿/貂棕/波罗的海蓝
- 款式： FV2338-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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