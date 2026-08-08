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Nike Windrunner 大童（男孩）仿羊羔绒柔软夹克 - 黑/大学红

Nike Windrunner

大童（男孩）仿羊羔绒柔软夹克

¥899

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Nike Windrunner 大童（男孩）夹克采用匠心打造，舒适非凡，助力气温下降时的冒险之旅。采用 26 度设计线条，重现 1978 年 Windrunner 夹克。


  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： DJ4410-016

Nike Windrunner

¥899

蓬松舒适，出色温暖

Nike Windrunner 大童（男孩）夹克采用匠心打造，舒适非凡，助力气温下降时的冒险之旅。采用 26 度设计线条，重现 1978 年 Windrunner 夹克。

温暖感受

厚实仿羊羔绒面料柔软非凡，缔造舒适穿着感受。

舒适贴合

罗纹下摆，有助稳固衣身。

产品细节

  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 腈纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： DJ4410-016

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