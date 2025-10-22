 
Nike Windrunner 男子冬季款摇粒绒里料连帽夹克 - 碳粉黑

Nike Windrunner

男子冬季款摇粒绒里料连帽夹克

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。Nike Windrunner 男子冬季款摇粒绒里料连帽夹克传承经典 Windrunner 外观，不易撕裂梭织面料结合柔软摇粒绒里料，温暖舒适。采用宽松版型，风帽和下摆搭配松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度。


  • 显示颜色： 碳粉黑
  • 款式： HV1065-007

休闲剪裁

肩部、胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭。

非凡舒适

梭织面料，经久耐穿。

轻盈温暖

摇粒绒里料，温暖舒适。

其他细节

  • 款式：宽松版型 Windrunner 夹克
  • 材料：梭织面料
  • 结构：摇粒绒里料
  • 储物空间：侧边拉链口袋搭配加长拉链头
  • 特点：弹性包边袖口和抽绳下摆、双向拉链开襟和可调式风帽
  • 其他特色：Windrunner 设计线条

产品细节

  • 左胸饰有刺绣耐克勾标志
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

