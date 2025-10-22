Nike Windrunner
男子冬季款摇粒绒里料连帽夹克
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。Nike Windrunner 男子冬季款摇粒绒里料连帽夹克传承经典 Windrunner 外观，不易撕裂梭织面料结合柔软摇粒绒里料，温暖舒适。采用宽松版型，风帽和下摆搭配松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度。
- 显示颜色： 碳粉黑
- 款式： HV1065-007
休闲剪裁
肩部、胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭。
非凡舒适
梭织面料，经久耐穿。
轻盈温暖
摇粒绒里料，温暖舒适。
其他细节
- 款式：宽松版型 Windrunner 夹克
- 材料：梭织面料
- 结构：摇粒绒里料
- 储物空间：侧边拉链口袋搭配加长拉链头
- 特点：弹性包边袖口和抽绳下摆、双向拉链开襟和可调式风帽
- 其他特色：Windrunner 设计线条
产品细节
- 左胸饰有刺绣耐克勾标志
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 碳粉黑
- 款式： HV1065-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
