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Nike Windrunner
男子无衬里全长拉链开襟夹克防晒衣皮肤衣
10% 折让
Nike Windrunner 男子无衬里全长拉链开襟夹克防晒衣皮肤衣采用轻盈不易撕裂面料，具有防紫外线功能，为你提供出色包覆，无惧烈日。采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO9628-010
Nike Windrunner
10% 折让
Nike Windrunner 男子无衬里全长拉链开襟夹克防晒衣皮肤衣采用轻盈不易撕裂面料，具有防紫外线功能，为你提供出色包覆，无惧烈日。采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色。
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣标志
- 正面拉链开襟设计
- 插手口袋
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO9628-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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