Nike Windrunner
男子轻便型防晒长裤
¥649
人气经典单品，无惧骄阳。Nike Windrunner 男子轻便型防晒长裤采用利落面料打造，具有防紫外线性能。采用标准版型，裤管口搭配弹性抽绳设计，助你轻松变换造型。
- 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/白色
- 款式： IQ0922-236
Nike Windrunner
¥649
人气经典单品，无惧骄阳。Nike Windrunner 男子轻便型防晒长裤采用利落面料打造，具有防紫外线性能。采用标准版型，裤管口搭配弹性抽绳设计，助你轻松变换造型。
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 背面拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料/里料拼接：100% 锦纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/白色
- 款式： IQ0922-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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