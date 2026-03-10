 
Nike Windrunner 男子轻便型防晒长裤 - 奶白 II/浅土褐/白色

Nike Windrunner

男子轻便型防晒长裤

¥649

人气经典单品，无惧骄阳。Nike Windrunner 男子轻便型防晒长裤采用利落面料打造，具有防紫外线性能。采用标准版型，裤管口搭配弹性抽绳设计，助你轻松变换造型。


  • 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/白色
  • 款式： IQ0922-236

Nike Windrunner

¥649

人气经典单品，无惧骄阳。Nike Windrunner 男子轻便型防晒长裤采用利落面料打造，具有防紫外线性能。采用标准版型，裤管口搭配弹性抽绳设计，助你轻松变换造型。

产品细节

  • UPF 40+
  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 背面拉链口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料/里料拼接：100% 锦纶 
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 奶白 II/浅土褐/白色
  • 款式： IQ0922-236

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