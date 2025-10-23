Nike Windrunner
郑钦文同款女子中腰梭织短裤
25% 折让
Nike Windrunner 郑钦文同款女子中腰梭织短裤采用起皱梭织面料，结合柔软针织里料，缔造非凡舒适感受，同时彰显经典运动风范。
- 显示颜色： 帆白/深藏青/深藏青
- 款式： FV7501-134
其他细节
按扣口袋，便于安全储物
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/深藏青/深藏青
- 款式： FV7501-134
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
