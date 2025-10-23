 
Nike Windrunner 郑钦文同款女子中腰梭织短裤 - 帆白/深藏青/深藏青

25% 折让
帆白/深藏青/深藏青
Nike Windrunner 郑钦文同款女子中腰梭织短裤采用起皱梭织面料，结合柔软针织里料，缔造非凡舒适感受，同时彰显经典运动风范。


  • 显示颜色： 帆白/深藏青/深藏青
  • 款式： FV7501-134

其他细节

按扣口袋，便于安全储物

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。里料：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
