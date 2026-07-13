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Nike Windrunner
Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克
¥1,199
这款 Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克将 Storm-FIT ADV 技术与传统风范融为一体，助你无惧风雨。梭织面料结合网眼布里料和后身开口设计细节，塑就清爽感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO4380-010
Nike Windrunner
¥1,199
这款 Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克将 Storm-FIT ADV 技术与传统风范融为一体，助你无惧风雨。梭织面料结合网眼布里料和后身开口设计细节，塑就清爽感受。
其他细节
- Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适
- 采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色
- 宽松版型，衣身空间充裕，便于叠搭穿着
产品细节
- 硅胶 Nike Futura 标志
- 双向拉链
- 拉链插手口袋
- 风帽搭配抽绳
- 可调式按扣袖口
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO4380-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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