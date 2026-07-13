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Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克 - 黑/黑/白色

Nike Windrunner

Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克

¥1,199

这款 Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克将 Storm-FIT ADV 技术与传统风范融为一体，助你无惧风雨。梭织面料结合网眼布里料和后身开口设计细节，塑就清爽感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IO4380-010

Nike Windrunner

¥1,199

这款 Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水夹克将 Storm-FIT ADV 技术与传统风范融为一体，助你无惧风雨。梭织面料结合网眼布里料和后身开口设计细节，塑就清爽感受。

其他细节

  • Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适
  • 采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约设计元素是该款夹克的经典特色
  • 宽松版型，衣身空间充裕，便于叠搭穿着

产品细节

  • 硅胶 Nike Futura 标志
  • 双向拉链
  • 拉链插手口袋
  • 风帽搭配抽绳
  • 可调式按扣袖口
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IO4380-010

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