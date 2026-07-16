第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Windrunner
Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤
¥999
Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤结合 Storm-FIT ADV 技术与经典风范。采用利落的梭织面料，搭配网眼布里料，舒适出众。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ5558-010
Nike Windrunner
¥999
Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤结合 Storm-FIT ADV 技术与经典风范。采用利落的梭织面料，搭配网眼布里料，舒适出众。
技术加持，无惧风雨
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。采用密封接缝，助你保持干爽。
舒适出众
休闲剪裁，营造轻松自在的穿着感受。裤脚外侧搭配拉链和按扣设计，方便你根据鞋款调整贴合度。
产品细节
- 拉链插手口袋
- 背面拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ5558-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。