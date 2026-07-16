Nike Windrunner

¥999

Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤结合 Storm-FIT ADV 技术与经典风范。采用利落的梭织面料，搭配网眼布里料，舒适出众。

技术加持，无惧风雨

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。采用密封接缝，助你保持干爽。

舒适出众

休闲剪裁，营造轻松自在的穿着感受。裤脚外侧搭配拉链和按扣设计，方便你根据鞋款调整贴合度。