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Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤 - 黑/白色

Nike Windrunner

Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤

¥999

Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤结合 Storm-FIT ADV 技术与经典风范。采用利落的梭织面料，搭配网眼布里料，舒适出众。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IQ5558-010

Nike Windrunner

¥999

Nike Windrunner Storm-FIT ADV 男子防风防水长裤结合 Storm-FIT ADV 技术与经典风范。采用利落的梭织面料，搭配网眼布里料，舒适出众。

技术加持，无惧风雨

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。采用密封接缝，助你保持干爽。

舒适出众

休闲剪裁，营造轻松自在的穿着感受。裤脚外侧搭配拉链和按扣设计，方便你根据鞋款调整贴合度。

产品细节

  • 拉链插手口袋
  • 背面拉链口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维  
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IQ5558-010

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