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Nike Windtrack Relay LB 低鼻桥太阳镜 - 黑/白色

Nike Windtrack LB

低鼻桥太阳镜

¥1,180

Nike Windtrack Relay LB 低鼻桥太阳镜专为熟悉道路节奏、专注冲向终点线的运动员而设计。空气动力学造型，利落贴合，透气区域保持空气流通并帮助减少镜片起雾，让你尽情沉浸在顺畅的运动节奏中。舒适、稳定，随身而动，一路相伴。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO1463-010

Nike Windtrack LB

¥1,180

Nike Windtrack Relay LB 低鼻桥太阳镜专为熟悉道路节奏、专注冲向终点线的运动员而设计。空气动力学造型，利落贴合，透气区域保持空气流通并帮助减少镜片起雾，让你尽情沉浸在顺畅的运动节奏中。舒适、稳定，随身而动，一路相伴。

其他细节

  • 低鼻桥设计，为拥有低鼻梁或高颧骨的佩戴者提供专属贴合感
  • 8 支点运动包覆式镜架搭配曲面镜片，实现出众包覆效果
  • 透气橡胶鼻桥，帮助减少镜片起雾
  • 可调节镜腿搭配硅胶脚套，提升抓附力和贴合度

产品细节

  • 镂空透气细节
  • 匠心镜架设计
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO1463-010

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