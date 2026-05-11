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Nike Windtrack LB
低鼻桥太阳镜
¥1,180
Nike Windtrack Relay LB 低鼻桥太阳镜专为熟悉道路节奏、专注冲向终点线的运动员而设计。空气动力学造型，利落贴合，透气区域保持空气流通并帮助减少镜片起雾，让你尽情沉浸在顺畅的运动节奏中。舒适、稳定，随身而动，一路相伴。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO1463-010
Nike Windtrack LB
¥1,180
Nike Windtrack Relay LB 低鼻桥太阳镜专为熟悉道路节奏、专注冲向终点线的运动员而设计。空气动力学造型，利落贴合，透气区域保持空气流通并帮助减少镜片起雾，让你尽情沉浸在顺畅的运动节奏中。舒适、稳定，随身而动，一路相伴。
其他细节
- 低鼻桥设计，为拥有低鼻梁或高颧骨的佩戴者提供专属贴合感
- 8 支点运动包覆式镜架搭配曲面镜片，实现出众包覆效果
- 透气橡胶鼻桥，帮助减少镜片起雾
- 可调节镜腿搭配硅胶脚套，提升抓附力和贴合度
产品细节
- 镂空透气细节
- 匠心镜架设计
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO1463-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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