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Nike Winflo 12
女子公路跑步鞋
15% 折让
Nike Winflo 12 女子公路跑步鞋搭载 Nike Air 缓震配置与加高 Cushlon 3.0 泡棉，带来出众回弹与稳定的缓震体验。透气网眼鞋面和舒适贴合设计，带来稳固效果，助力一路畅跑。
- 显示颜色： 帆白/浅紫丁香色/黄绿/王朝紫
- 款式： IX5014-155
Nike Winflo 12
15% 折让
Nike Winflo 12 女子公路跑步鞋搭载 Nike Air 缓震配置与加高 Cushlon 3.0 泡棉，带来出众回弹与稳定的缓震体验。透气网眼鞋面和舒适贴合设计，带来稳固效果，助力一路畅跑。
透气鞋面
鞋面采用网眼设计，营造出众透气性。
回弹缓震
中底搭载厚实 Cushlon 3.0 泡棉，为足底带来舒适脚感和回弹性能。结合后跟 Nike Air 缓震配置，回弹缓震。
灵动贴合，柔韧外底
外底弯曲凹槽设计，带来出色灵活性，缔造顺畅迈步体验。
焕新设计
加高 Cushlon 3.0 泡棉。
产品细节
- 单鞋重量：约 261 克（女码 39 码）
- 显示颜色： 帆白/浅紫丁香色/黄绿/王朝紫
- 款式： IX5014-155
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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