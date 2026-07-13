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Nike Winflo 12 Realtree® 男子公路跑步鞋 - 黑/铁灰/金属银

Nike Winflo 12

Realtree® 男子公路跑步鞋

¥849

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Nike Winflo 12 Realtree® 男子公路跑步鞋搭载 Nike Air 缓震配置与加高 Cushlon 3.0 泡棉，带来出众回弹与稳定的缓震体验。鞋面采用透气网眼设计，并饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。此外，舒适贴合设计带来稳固效果，助力一路畅跑。


  • 显示颜色： 黑/铁灰/金属银
  • 款式： IR0234-001

Nike Winflo 12

¥849

Nike Winflo 12 Realtree® 男子公路跑步鞋搭载 Nike Air 缓震配置与加高 Cushlon 3.0 泡棉，带来出众回弹与稳定的缓震体验。鞋面采用透气网眼设计，并饰有 Realtree® 迷彩图案，彰显出众格调。此外，舒适贴合设计带来稳固效果，助力一路畅跑。

透气鞋面

鞋面采用网眼设计，营造出众透气性。

回弹缓震

加高 Cushlon 3.0 泡棉中底，为足底带来舒适脚感和回弹性能。结合后跟 Nike Air 缓震配置，回弹缓震。

灵动贴合，柔韧外底

外底弯曲凹槽设计，带来出色灵活性，缔造顺畅迈步体验。

焕新设计

  • 加高 Cushlon 3.0 泡棉。
  • 鞋型贴合足部。
  • 织物与合成材质组合鞋面。

产品细节

  • 单鞋重量：约 322 克（男码 44 码）
  • 显示颜色： 黑/铁灰/金属银
  • 款式： IR0234-001

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