WNBA Legends Nike 男子拒水篮球梭织长裤致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。侧边融入按扣式设计搭配宽松款型，打造舒适运动着装。融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。

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