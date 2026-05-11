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WNBA Legends Nike 速干篮球球衣 - 浅清透蓝/白色/白色

WNBA Legends

Nike 速干篮球球衣

11% 折让

WNBA Legends Nike 速干篮球球衣致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。这款球衣非凡舒适，融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/白色/白色
  • 款式： II4577-435

WNBA Legends

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WNBA Legends Nike 速干篮球球衣致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。这款球衣非凡舒适，融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅清透蓝/白色/白色
  • 款式： II4577-435

尺寸与尺码

    • 若偏好女款风格，请选择正常尺码。 若偏好男款风格，请选择较大尺码。
  • 尺码表

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