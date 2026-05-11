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WNBA Legends
Nike 速干篮球球衣
11% 折让
WNBA Legends Nike 速干篮球球衣致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。这款球衣非凡舒适，融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。
- 显示颜色： 浅清透蓝/白色/白色
- 款式： II4577-435
WNBA Legends
11% 折让
WNBA Legends Nike 速干篮球球衣致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。这款球衣非凡舒适，融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅清透蓝/白色/白色
- 款式： II4577-435
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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