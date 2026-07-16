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WNBA Legends Nike 篮球轻便型夹克 - 帆白/行动红/浅清透蓝/黑

WNBA Legends

Nike 篮球轻便型夹克

10% 折让

WNBA Legends Nike 篮球轻便型夹克致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。采用梭织面料和网眼布里料，结合宽松版型，打造舒适运动着装。融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。


  • 显示颜色： 帆白/行动红/浅清透蓝/黑
  • 款式： IF4409-133

WNBA Legends

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WNBA Legends Nike 篮球轻便型夹克致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。采用梭织面料和网眼布里料，结合宽松版型，打造舒适运动着装。融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。

产品细节

  • 插手口袋
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/行动红/浅清透蓝/黑
  • 款式： IF4409-133

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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