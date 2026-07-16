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WNBA Legends
Nike 篮球轻便型夹克
10% 折让
WNBA Legends Nike 篮球轻便型夹克致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。采用梭织面料和网眼布里料，结合宽松版型，打造舒适运动着装。融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。
- 显示颜色： 帆白/行动红/浅清透蓝/黑
- 款式： IF4409-133
WNBA Legends
10% 折让
WNBA Legends Nike 篮球轻便型夹克致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。采用梭织面料和网眼布里料，结合宽松版型，打造舒适运动着装。融入 WNBA 初版标志与配色，致敬激励下一代的元老先驱。
产品细节
- 插手口袋
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/行动红/浅清透蓝/黑
- 款式： IF4409-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。