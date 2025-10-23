 
Nike Wool Classics 男/女 1/4 拉链开襟上衣 - 亚银/调色

Nike Wool Classics

男/女 1/4 拉链开襟上衣

49% 折让

售罄：

此配色当前无货

基础叠搭，焕新升级。Nike Wool Classics 男/女 1/4 拉链开襟上衣采用羊毛和棉料等优质厚实混纺面料，柔软舒适。休闲剪裁，塑就随性外观；左袖口同色调品牌标志，助你轻松型出范。


  • 显示颜色： 亚银/调色
  • 款式： FV4892-048

产品细节

  • 面料：棉/羊毛/锦纶。拼接：聚酯纤维/羊毛/氨纶
  • 可机洗
