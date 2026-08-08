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Nike Yoga Dri-FIT 女子印花背心 - 深藏青/暗滨海蓝

Nike Yoga Dri-FIT

女子印花背心

¥299
深藏青/暗滨海蓝
灰黑/黑

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Nike Yoga Dri-FIT 女子印花背心是一款柔软舒适的无袖上衣，助你能量满满。采用两种柔软弹性面料包裹身体，在训练过程中提供有力支撑。


  • 显示颜色： 深藏青/暗滨海蓝
  • 款式： DR0378-410

Nike Yoga Dri-FIT

¥299

Nike Yoga Dri-FIT 女子印花背心是一款柔软舒适的无袖上衣，助你能量满满。采用两种柔软弹性面料包裹身体，在训练过程中提供有力支撑。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 无袖设计，助你畅动自如

产品细节

  • 左侧面料：81% 聚酯纤维/13% 棉/6% 氨纶。右侧面料：79% 聚酯纤维/13% 棉/8% 氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/暗滨海蓝
  • 款式： DR0378-410

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