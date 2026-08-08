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Nike Yoga Dri-FIT 男子速干上衣 - 黑/铁灰

Nike Yoga Dri-FIT

男子速干上衣

¥349

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Nike Yoga Dri-FIT 男子速干上衣采用轻盈针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，助你尽享心无旁骛的运动体验。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/铁灰
  • 款式： DM7826-010

Nike Yoga Dri-FIT

¥349

柔软面料，富有弹力，自在畅动

Nike Yoga Dri-FIT 男子速干上衣采用轻盈针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，助你尽享心无旁骛的运动体验。该产品含有再生聚酯纤维。

自由畅动

弹性面料为塑就流畅体验而设，助你轻松地变换不同姿势和动作。

百搭舒适

柔软面料，顺滑亲肤，垫上垫下皆可畅享舒适体验。

干爽体验

导湿速干技术，助你在训练过程中保持干爽舒适。

产品细节

  • 腋下透气孔眼设计
  • 76% 聚酯纤维/19% 莱赛尔纤维/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/铁灰
  • 款式： DM7826-010

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