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Nike Yoga Dri-FIT
男子速干上衣
¥349
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Nike Yoga Dri-FIT 男子速干上衣采用轻盈针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，助你尽享心无旁骛的运动体验。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/铁灰
- 款式： DM7826-010
Nike Yoga Dri-FIT
¥349
柔软面料，富有弹力，自在畅动
Nike Yoga Dri-FIT 男子速干上衣采用轻盈针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，助你尽享心无旁骛的运动体验。该产品含有再生聚酯纤维。
自由畅动
弹性面料为塑就流畅体验而设，助你轻松地变换不同姿势和动作。
百搭舒适
柔软面料，顺滑亲肤，垫上垫下皆可畅享舒适体验。
干爽体验
导湿速干技术，助你在训练过程中保持干爽舒适。
产品细节
- 腋下透气孔眼设计
- 76% 聚酯纤维/19% 莱赛尔纤维/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/铁灰
- 款式： DM7826-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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