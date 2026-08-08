Nike Yoga Dri-FIT 男子速干上衣采用轻盈针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，助你尽享心无旁骛的运动体验。该产品含有再生聚酯纤维。

弹性面料为塑就流畅体验而设，助你轻松地变换不同姿势和动作。

Nike Yoga Dri-FIT 男子速干上衣采用轻盈针织面料，打造柔软顺滑的亲肤质感。导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，助你尽享心无旁骛的运动体验。该产品含有再生聚酯纤维。

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