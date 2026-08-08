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Nike Yoga Dri-FIT
男子长裤
¥699
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此配色当前无货
Nike Yoga Dri-FIT 男子长裤柔软灵活，令你在瑜伽垫上练习时畅享舒适感受。这款长裤经过染色处理，塑就做旧质感和人气外观。
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： CZ2224-060
Nike Yoga Dri-FIT
¥699
时尚设计，柔软灵活
Nike Yoga Dri-FIT 男子长裤柔软灵活，令你在瑜伽垫上练习时畅享舒适感受。这款长裤经过染色处理，塑就做旧质感和人气外观。
舒适自如
轻盈的高弹面料，质感柔软，令你无论在瑜伽垫上练习还是日常穿着，皆可畅享自如运动体验。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
时尚有型
这款长裤采用出众的染色工法，带来做旧外观和柔软质感。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 弹性裤管口
- 87% 聚酯纤维/13% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： CZ2224-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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