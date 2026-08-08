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Nike Yoga Dri-FIT 男子长裤 - 煤黑

Nike Yoga Dri-FIT

男子长裤

¥699

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Nike Yoga Dri-FIT 男子长裤柔软灵活，令你在瑜伽垫上练习时畅享舒适感受。这款长裤经过染色处理，塑就做旧质感和人气外观。


  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： CZ2224-060

Nike Yoga Dri-FIT

¥699

时尚设计，柔软灵活

Nike Yoga Dri-FIT 男子长裤柔软灵活，令你在瑜伽垫上练习时畅享舒适感受。这款长裤经过染色处理，塑就做旧质感和人气外观。

舒适自如

轻盈的高弹面料，质感柔软，令你无论在瑜伽垫上练习还是日常穿着，皆可畅享自如运动体验。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

时尚有型

这款长裤采用出众的染色工法，带来做旧外观和柔软质感。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 口袋设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 弹性裤管口
  • 87% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： CZ2224-060

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