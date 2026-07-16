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Nike "Your Message Here"
男子牛仔短裤
"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款 Nike "Your Message Here" 男子牛仔短裤在背面口袋配有 Nike Tech 镶边细节，向 Nike 的一段经典历史致敬。
- 显示颜色： 牛仔蓝/黑/安全橙
- 款式： IR8196-485
Nike "Your Message Here"
"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款 Nike "Your Message Here" 男子牛仔短裤在背面口袋配有 Nike Tech 镶边细节，向 Nike 的一段经典历史致敬。
其他细节
宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 拉链门襟搭配纽扣
- 腰带环
- 后腰内侧设有标签
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 牛仔蓝/黑/安全橙
- 款式： IR8196-485
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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