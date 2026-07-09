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Nike "Your Message Here" 男子牛仔短裤 - 牛仔蓝/黑/安全橙

Nike "Your Message Here"

男子牛仔短裤

¥649

"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款 Nike "Your Message Here" 男子牛仔短裤在背面口袋配有 Nike Tech 镶边细节，向 Nike 的一段经典历史致敬。


  • 显示颜色： 牛仔蓝/黑/安全橙
  • 款式： IR8196-485

Nike "Your Message Here"

¥649

"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款 Nike "Your Message Here" 男子牛仔短裤在背面口袋配有 Nike Tech 镶边细节，向 Nike 的一段经典历史致敬。

其他细节

宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 拉链门襟搭配纽扣
  • 腰带环
  • 后腰内侧设有标签
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 牛仔蓝/黑/安全橙
  • 款式： IR8196-485

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更多信息

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