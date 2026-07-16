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Nike "Your Message Here"
男子短袖翻领T恤
"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款超宽松版型的 Nike "Your Message Here" 男子短袖翻领T恤以复古图案，致敬 Nike 的经典传承。
- 显示颜色： 黑/安全橙
- 款式： IO1674-010
Nike "Your Message Here"
"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款超宽松版型的 Nike "Your Message Here" 男子短袖翻领T恤以复古图案，致敬 Nike 的经典传承。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 罗纹衣领
- 正面纽扣前襟
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/安全橙
- 款式： IO1674-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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