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Nike "Your Message Here" 男子短袖足球球衣 - 黑/大学红/安全橙

Nike "Your Message Here"

男子短袖足球球衣

10% 折让

"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款 Nike "Your Message Here" 男子短袖足球球衣通过醒目配色和拼接面料向 Nike 的一段经典历史致敬。采用宽松版型，展现街头风范。


  • 显示颜色： 黑/大学红/安全橙
  • 款式： IO1676-010

Nike "Your Message Here"

10% 折让

"Your Message Here" 系列借鉴自 Nike 过往经典单品，为传承注入新生，让你随心诠释 Nike 精神。这款 Nike "Your Message Here" 男子短袖足球球衣通过醒目配色和拼接面料向 Nike 的一段经典历史致敬。采用宽松版型，展现街头风范。

其他细节

  • 轻盈面料，清爽舒适
  • 衣身采用宽松设计

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志和星星
  • 网眼拼接
  • 罗纹衣领
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/大学红/安全橙
  • 款式： IO1676-010

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