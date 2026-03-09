 
Nike Zegama Trail 2 男子越野跑步鞋 - 黑/图腾黑紫/高射炮橄榄绿/浅柠檬黄

Nike Zegama 2

男子越野跑步鞋

33% 折让
黑/图腾黑紫/高射炮橄榄绿/浅柠檬黄
尘光子色/冰川蓝/透明粉/氢蓝
矿石灰/大学灰/幻影灰白/洞穴石色
海玻璃色/砂岩灰粉/深队红/暗调勃艮第酒红
  • 显示颜色： 黑/图腾黑紫/高射炮橄榄绿/浅柠檬黄
  • 款式： FD5190-012

Nike Zegama 2

33% 折让

Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。

精制网眼

鞋面融入精制网眼，带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。

ZoomX 中底

轻盈 Nike ZoomX 泡绵中底结合加高鞋底，有助在跑步中提供出众缓震效果。

强劲抓地设计，驾驭复杂地形

Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。

其他细节

  • 鞋口防护设计，有助减少碎屑进入
  • 鞋头覆面设计，带来出色耐穿性

产品细节

  • 单鞋重量：约 320 克（男码 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/图腾黑紫/高射炮橄榄绿/浅柠檬黄
  • 款式： FD5190-012

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。