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Nike Zenvy
女子柔韧速干高腰九分紧身裤
11% 折让
黄油质感，升级外型，让训练丝滑无阻，每一个动作都随你伸展。穿上 Nike Zenvy 女子柔韧速干高腰九分紧身裤，助你自信伸展。柔软 InfinaSoft 面料具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。
- 显示颜色： 图腾黑紫/白色
- 款式： II5234-502
Nike Zenvy
11% 折让
黄油质感，升级外型，让训练丝滑无阻，每一个动作都随你伸展。穿上 Nike Zenvy 女子柔韧速干高腰九分紧身裤，助你自信伸展。柔软 InfinaSoft 面料具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 高腰剪裁，简约利落
- 后腰设有隐藏式口袋，可收纳随身小物件
产品细节
- 毛边裤脚
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/白色
- 款式： II5234-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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