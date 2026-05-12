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Nike Zenvy
女子速干高腰喇叭紧身裤
20% 折让
穿上 Nike Zenvy 女子速干高腰喇叭紧身裤，助你自信伸展。InfinaSoft 面料柔软轻盈，并具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。
- 显示颜色： 宝石蓝/白色
- 款式： IB9116-570
Nike Zenvy
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穿上 Nike Zenvy 女子速干高腰喇叭紧身裤，助你自信伸展。InfinaSoft 面料柔软轻盈，并具备出色的弹性，提供舒适包覆感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 高腰剪裁，简约利落
- 后腰设有隐藏式口袋，可收纳随身小物
产品细节
- 腰部左侧融入镂空细节
- 后腰中央饰有耐克勾标志
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。腋/胯下拼接里料：72% 锦纶/28% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 宝石蓝/白色
- 款式： IB9116-570
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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