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Nike Zenvy
女子速干高腰骑行短裤
10% 折让
自信弯曲与伸展。Nike Zenvy 女子速干高腰骑行短裤采用轻盈柔软的 InfinaSoft 面料，并具备出色的弹性，缔造舒适贴合的穿着体验。
- 显示颜色： 温和灰绿/白色
- 款式： II5208-006
Nike Zenvy
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自信弯曲与伸展。Nike Zenvy 女子速干高腰骑行短裤采用轻盈柔软的 InfinaSoft 面料，并具备出色的弹性，缔造舒适贴合的穿着体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
- 高腰剪裁，打造利落型格
- 后腰设有隐藏式口袋，可收纳基本物品
产品细节
- 毛边裤脚
- 后腰饰有耐克勾标志
- 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。里料拼接：72% 锦纶/28% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/白色
- 款式： II5208-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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