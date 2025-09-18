Nike Zenvy
Dri-FIT 女子速干不对称背心
31% 折让
穿上 Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干不对称背心，畅享自由无拘的运动体验。 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ2288-010
Nike Zenvy
31% 折让
穿上 Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干不对称背心，畅享自由无拘的运动体验。 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置无罩杯运动内衣，巧妙包覆关键部位
产品细节
- 面料/里料拼接：80% 锦纶/20% 氨纶
- 背部印有耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ2288-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。