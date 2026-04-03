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Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟上衣 - 图腾黑紫/白色

Nike Zenvy

Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟上衣

10% 折让
图腾黑紫/白色
黑/冷灰

Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟上衣为修身长袖剪裁，让你自信伸展、自在弯曲。轻盈的 InfinaSoft 面料触感柔软耐穿，富有弹性，提供舒适包覆感受。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/白色
  • 款式： II3928-502

Nike Zenvy

10% 折让

Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干全长拉链开襟上衣为修身长袖剪裁，让你自信伸展、自在弯曲。轻盈的 InfinaSoft 面料触感柔软耐穿，富有弹性，提供舒适包覆感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 公主缝设计，塑就顺滑修身贴合感

产品细节

  • 面料：69% 锦纶/31% 氨纶。口袋：72% 锦纶/28% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/白色
  • 款式： II3928-502

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