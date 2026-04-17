 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干背心 - 黑/冷灰

Nike Zenvy

Dri-FIT 女子速干背心

¥349

Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干背心采用休闲剪裁，让你在运动时倍感自信。单面针织面料柔软轻盈，助你在弯腰和伸展时保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： IF2346-010

Nike Zenvy

¥349

Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干背心采用休闲剪裁，让你在运动时倍感自信。单面针织面料柔软轻盈，助你在弯腰和伸展时保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 高领口设计和弧形后摆，提升包覆效果

产品细节

  • 71% 莫代尔纤维/18% 锦纶/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： IF2346-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。