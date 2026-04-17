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Nike Zenvy
Dri-FIT 女子速干背心
¥349
Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干背心采用休闲剪裁，让你在运动时倍感自信。单面针织面料柔软轻盈，助你在弯腰和伸展时保持舒适。
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： IF2346-010
Nike Zenvy
¥349
Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干背心采用休闲剪裁，让你在运动时倍感自信。单面针织面料柔软轻盈，助你在弯腰和伸展时保持舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 高领口设计和弧形后摆，提升包覆效果
产品细节
- 71% 莫代尔纤维/18% 锦纶/11% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： IF2346-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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