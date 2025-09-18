 
Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干高腰阔腿长裤 - 黑/黑

Nike Zenvy

Dri-FIT 女子速干高腰阔腿长裤

22% 折让

穿上 Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干高腰阔腿长裤，畅享非凡舒适的日常穿着体验。轻盈 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时畅享柔软舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ5361-010

Nike Zenvy

其他细节

  • 侧边斜插式口袋，便于快速存取随身物品
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：63% 锦纶/37% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
  • 可机洗
