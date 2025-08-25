 
Nike Zeus Rise E 太阳镜 - 烟灰/荷兰橙/荷兰橙

Nike Zeus Rise E

太阳镜

¥1,580
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Zeus Rise E 太阳镜从运动员身上汲取设计灵感，助你突破界限，彰显非凡成就。采用经典轻盈材质制成，正面环绕式设计，带来出众包覆效果。采用 Nike Max+ 镜片设计，可在不同角度下实现清晰视觉感受，让你心无旁骛，势不可挡。


  • 显示颜色： 烟灰/荷兰橙/荷兰橙
  • 款式： IF1113-084

其他细节

  • Nike Road Tint 技术，为在跑道和路面跑步的你阻挡刺眼光线
  • Nike Max+ 镜片设计，有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
  • 8 支点曲面镜片搭配运动包覆式镜架，实现出众包覆效果，有效遮挡光线
  • 鼻托和镜腿柔韧灵活，可根据脸型自行调节，打造个性化的舒适贴合感受

产品细节

  • 匠心镜架设计
