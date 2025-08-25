Nike Zeus Rise E
太阳镜
¥1,580
Nike Zeus Rise E 太阳镜从运动员身上汲取设计灵感，助你突破界限，彰显非凡成就。采用经典轻盈材质制成，正面环绕式设计，带来出众包覆效果。采用 Nike Max+ 镜片设计，可在不同角度下实现清晰视觉感受，让你心无旁骛，势不可挡。
- 显示颜色： 烟灰/荷兰橙/荷兰橙
- 款式： IF1113-084
其他细节
- Nike Road Tint 技术，为在跑道和路面跑步的你阻挡刺眼光线
- Nike Max+ 镜片设计，有助减少光线反射，可在不同角度下实现清晰的视觉感受
- 8 支点曲面镜片搭配运动包覆式镜架，实现出众包覆效果，有效遮挡光线
- 鼻托和镜腿柔韧灵活，可根据脸型自行调节，打造个性化的舒适贴合感受
产品细节
- 匠心镜架设计
- 显示颜色： 烟灰/荷兰橙/荷兰橙
- 款式： IF1113-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
