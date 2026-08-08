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Zion
大童（男孩）T恤
¥269
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出自 Jordan 品牌的 Zion 大童（男孩）T恤从动漫汲取设计灵感，演绎锡安全新标志，塑就别致外观，是赛场训练和居家休闲的理想之选。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV9570-100
Zion
¥269
动漫灵感，出众外观
出自 Jordan 品牌的 Zion 大童（男孩）T恤从动漫汲取设计灵感，演绎锡安全新标志，塑就别致外观，是赛场训练和居家休闲的理想之选。
其他细节
- 棉质面料，柔软舒适
- 罗纹衣领弹力十足，缔造舒适穿着体验
产品细节
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV9570-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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