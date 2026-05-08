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Nike
Zoned 速干护臂（1 副）
¥359
Nike Zoned 速干护臂（1 副）采用针织设计，为关键部位提供出众支撑效果。导湿速干技术，助你保持干爽舒适；流线贴合设计，有助减少干扰因素。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/银
- 款式： HF9389-043
Nike
¥359
Nike Zoned 速干护臂（1 副）采用针织设计，为关键部位提供出众支撑效果。导湿速干技术，助你保持干爽舒适；流线贴合设计，有助减少干扰因素。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 材质：65% 聚酯纤维/22% 锦纶/13% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰/银
- 款式： HF9389-043
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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