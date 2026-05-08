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Nike Zoned 速干护臂（1 副） - 黑/暗烟灰/银

Nike

Zoned 速干护臂（1 副）

¥359

Nike Zoned 速干护臂（1 副）采用针织设计，为关键部位提供出众支撑效果。导湿速干技术，助你保持干爽舒适；流线贴合设计，有助减少干扰因素。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/银
  • 款式： HF9389-043

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¥359

Nike Zoned 速干护臂（1 副）采用针织设计，为关键部位提供出众支撑效果。导湿速干技术，助你保持干爽舒适；流线贴合设计，有助减少干扰因素。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 材质：65% 聚酯纤维/22% 锦纶/13% 氨纶  
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/银
  • 款式： HF9389-043

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