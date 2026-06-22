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Nike Zoom Fly 6
男子公路竞速跑步鞋
10% 折让
- 显示颜色： 庭蓝/暗调勃艮第酒红/深宝蓝/黑曜石色
- 款式： IQ3430-476
Nike Zoom Fly 6
10% 折让
ZoomX 泡绵结合碳纤维板，铸就推进感十足的迈步体验。
你的路，你的节奏。上脚 Nike Zoom Fly 6 男子公路竞速跑步鞋，一路畅跑。该鞋款轻盈非凡，出众回弹的 ZoomX 泡绵为步伐提供出色能量回馈；碳纤维 Flyplate 塑就出色推进感。
出众回弹，迅疾表现
非凡轻盈回弹的 ZoomX 泡绵，为步伐提供出色的能量回馈。
碳纤维 Flyplate
全掌型碳纤维 Flyplate，有助打造出众推进感和运动表现。
抓地外底
外底融入橡胶贴片，塑就轻盈脚感和出众抓地力，助你一路畅跑。
产品细节
- 单鞋重量：约 265 克（男码 44 码）
- 织物与合成材质组合鞋面
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 庭蓝/暗调勃艮第酒红/深宝蓝/黑曜石色
- 款式： IQ3430-476
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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