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Nike Zoom Hyperflight 男子运动鞋 - 校园红/黑/白色

Nike Zoom Hyperflight

男子运动鞋

¥1,199
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Nike Zoom Hyperflight 男子运动鞋起初是一款轻便的后卫鞋，如今以充满 Y2K 能量的日常鞋款强势回归。这款时尚鞋款采用顺滑的合成材质结合打孔设计，打造醒目的鞋面。


  • 显示颜色： 校园红/黑/白色
  • 款式： IR0962-601

Nike Zoom Hyperflight

¥1,199

Nike Zoom Hyperflight 男子运动鞋起初是一款轻便的后卫鞋，如今以充满 Y2K 能量的日常鞋款强势回归。这款时尚鞋款采用顺滑的合成材质结合打孔设计，打造醒目的鞋面。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置，为你缔造舒适的迈步体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 显示颜色： 校园红/黑/白色
  • 款式： IR0962-601

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