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Nike Zoom KD 6 杜兰特男子运动鞋 - 多色/黑/光辉绿

Nike Zoom KD 6

杜兰特男子运动鞋

10% 折让

KD 6 系列强势回归，与往期鞋款一样出色。Nike Zoom KD 6 杜兰特男子运动鞋从耐穿鞋面到后跟可视的 Air Max 气垫，忠实呈现您所期待的经典细节。仿佛“死神”从未离开过球场。


  • 显示颜色： 多色/黑/光辉绿
  • 款式： FQ8356-900

Nike Zoom KD 6

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KD 6 系列强势回归，与往期鞋款一样出色。Nike Zoom KD 6 杜兰特男子运动鞋从耐穿鞋面到后跟可视的 Air Max 气垫，忠实呈现您所期待的经典细节。仿佛“死神”从未离开过球场。

其他细节

Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果

产品细节

  • 显示颜色： 多色/黑/光辉绿
  • 款式： FQ8356-900

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