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Nike Zoom Rival Multi
男子田径钉鞋
11% 折让
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此配色当前无货
- 显示颜色： 星尘红/孔雀绿/大学红/淡象牙白
- 款式： HQ2062-600
Nike Zoom Rival Multi
11% 折让
轻盈鞋面搭配加垫后跟，缔造舒适脚感。Nike Zoom Rival Multi 男子田径钉鞋经久耐穿，助力攻克赛季中的艰苦训练；加垫后跟结合轻盈耐穿鞋面，助你在比赛日状态满格。 这款田径钉鞋为你提供出众包覆效果， 可轻松驾驭冲刺跑、跨栏、跳远或撑杆跳高等多种活动。 系上鞋带，一切尽在你的掌控中。
设计揭秘
鞋面采用 The Armory 原始椭圆形跑道表面的颜色设计。 绿色源自 The Armory 原田径场内场。 蓝色致意运动员热身区域。 醒目红色点缀则借鉴自 The Armory 的标志。 交叉形条纹细节与该场地的经典天花板相呼应。
舒适鞋口
加垫鞋口，打造舒适脚感，可轻松驾驭中短距离跑、跨栏和跳远。 为脚踝提供缓震耐穿性能。
灵活脚感，蓄势待发
底板采用 3/4 长度设计，轻盈时尚，坚韧耐穿，助你疾速向前，奋力冲刺。
不懈冲刺
搭配六颗可拆卸鞋钉，提供可驾驭不同赛道地面的出色抓地力。 优质材料质感轻盈，打造出色耐穿性。
中足包覆
足弓板带稳固中足，可在不同活动中为你提供系带式动态贴合效果，带来稳固支撑和出众包覆感受。 无缝覆面，为后跟带来有力支撑。 鞋头覆面，塑造高磨损区域的耐穿性。
其他细节
- 加垫鞋口，舒适非凡
- 前足网眼布结合加固设计，透气耐穿
产品细节
- 显示颜色： 星尘红/孔雀绿/大学红/淡象牙白
- 款式： HQ2062-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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