Nike Zoom Rival Multi

¥629

轻盈鞋面搭配加垫后跟,缔造舒适脚感。

Nike Zoom Rival Multi 男子田径钉鞋经久耐穿,助力攻克赛季中的艰苦训练;加垫后跟结合轻盈耐穿鞋面,助你在比赛日状态满格。 这款田径钉鞋为你提供出众包覆效果, 可轻松驾驭冲刺跑、跨栏、跳远或撑杆跳高等多种活动。 系上鞋带,一切尽在你的掌控中。

设计揭秘

鞋面采用 The Armory 原始椭圆形跑道表面的颜色设计。 绿色源自 The Armory 原田径场内场。 蓝色致意运动员热身区域。 醒目红色点缀则借鉴自 The Armory 的标志。 交叉形条纹细节与该场地的经典天花板相呼应。

舒适鞋口

加垫鞋口,打造舒适脚感,可轻松驾驭中短距离跑、跨栏和跳远。 为脚踝提供缓震耐穿性能。

灵活脚感,蓄势待发

底板采用 3/4 长度设计,轻盈时尚,坚韧耐穿,助你疾速向前,奋力冲刺。

不懈冲刺

搭配六颗可拆卸鞋钉,提供可驾驭不同赛道地面的出色抓地力。 优质材料质感轻盈,打造出色耐穿性。

中足包覆

足弓板带稳固中足,可在不同活动中为你提供系带式动态贴合效果,带来稳固支撑和出众包覆感受。 无缝覆面,为后跟带来有力支撑。 鞋头覆面,塑造高磨损区域的耐穿性。