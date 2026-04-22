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Nike Zoom Rival Waffle 7
男子公路和越野竞速田径鞋
¥599
Nike Zoom Rival Waffle 7 男子公路和越野竞速田径鞋采用透气鞋面和华夫格底纹抓地设计，为你的比赛和日常训练提供强力支持。想要刷新自己的跑步目标吗？来了解一下 Nike Zoom Rival Waffle 7 男子公路和越野竞速田径鞋。采用全掌型改良华夫格外底，搭配舒适贴合的鞋面，可助你展现出色表现。我们在前足采用网眼细节焕新了鞋面设计，在跑步时能够提供出色透气性。
- 显示颜色： 脉冲柠檬黄绿/空间蓝/超级紫罗兰色/耀眼靛紫
- 款式： II7400-800
Nike Zoom Rival Waffle 7
¥599
Nike Zoom Rival Waffle 7 男子公路和越野竞速田径鞋采用透气鞋面和华夫格底纹抓地设计，为你的比赛和日常训练提供强力支持。想要刷新自己的跑步目标吗？来了解一下 Nike Zoom Rival Waffle 7 男子公路和越野竞速田径鞋。采用全掌型改良华夫格外底，搭配舒适贴合的鞋面，可助你展现出色表现。我们在前足采用网眼细节焕新了鞋面设计，在跑步时能够提供出色透气性。
匠心设计的鞋面，舒适耐穿
鞋面采用轻盈网眼设计，有助于缔造出色透气性。此外，我们对鞋面的高磨损区域进行了加固设计，以便在征服崎岖地形时营造出众耐穿性。
轻盈中底
采用泡棉设计，可在你冲刺超越对手时，为你缔造轻盈舒适的穿着体验。
多种路况，强劲抓地
全掌型改良华夫格外底纹路，提供强劲抓地力，可驾驭多种地面和地形。
其他细节
- 柔软网眼鞋舌，有助缓解鞋带带来的不适感
- 鞋面加固设计，营造出色耐穿性
- 鞋面网眼细节，缔造出众透气性
产品细节
- 显示颜色： 脉冲柠檬黄绿/空间蓝/超级紫罗兰色/耀眼靛紫
- 款式： II7400-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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