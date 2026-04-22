Nike Zoom Rival Waffle 7

¥599

Nike Zoom Rival Waffle 7 男子公路和越野竞速田径鞋采用透气鞋面和华夫格底纹抓地设计，为你的比赛和日常训练提供强力支持。想要刷新自己的跑步目标吗？来了解一下 Nike Zoom Rival Waffle 7 男子公路和越野竞速田径鞋。采用全掌型改良华夫格外底，搭配舒适贴合的鞋面，可助你展现出色表现。我们在前足采用网眼细节焕新了鞋面设计，在跑步时能够提供出色透气性。

匠心设计的鞋面，舒适耐穿 鞋面采用轻盈网眼设计，有助于缔造出色透气性。此外，我们对鞋面的高磨损区域进行了加固设计，以便在征服崎岖地形时营造出众耐穿性。 轻盈中底 采用泡棉设计，可在你冲刺超越对手时，为你缔造轻盈舒适的穿着体验。 多种路况，强劲抓地 全掌型改良华夫格外底纹路，提供强劲抓地力，可驾驭多种地面和地形。

其他细节 柔软网眼鞋舌，有助缓解鞋带带来的不适感

鞋面加固设计，营造出色耐穿性

鞋面网眼细节，缔造出众透气性