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Nike Zoom Skylon 11 女子运动鞋 - 黑/煤黑/黑

Nike Zoom Skylon 11

女子运动鞋

¥849
黑/煤黑/黑
大学红/金属银/白色/黑
白色/金属银/惊喜可可色
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Zoom Skylon 11 重磅回归，带你走进 Y2K 风格的新浪潮。该鞋款起初于 2000 年代末发布，以其透气网眼布和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置而闻名。如今，Nike Zoom Skylon 11 女子运动鞋将舒适感与复古风格融为一体，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IU7360-002

Nike Zoom Skylon 11

¥849

Zoom Skylon 11 重磅回归，带你走进 Y2K 风格的新浪潮。该鞋款起初于 2000 年代末发布，以其透气网眼布和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置而闻名。如今，Nike Zoom Skylon 11 女子运动鞋将舒适感与复古风格融为一体，适合日常穿着。

其他细节

  • Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
  • 泡棉中底，带来柔软的回弹缓震
  • 鞋面网眼设计搭配结实覆面，轻盈且富有支撑力

产品细节

  • 织物与合成材质组合鞋面
  • 外底橡胶贴片
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IU7360-002

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