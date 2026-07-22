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Nike Zoom Skylon 11
耐克大白牙女子运动鞋
¥849
Zoom Skylon 11 重磅回归，带你走进 Y2K 风格的新浪潮。该鞋款起初于 2000 年代末发布，以其透气网眼布和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置而闻名。如今，Nike Zoom Skylon 11 耐克大白牙女子运动鞋将舒适感与复古风格融为一体，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IU7360-002
Nike Zoom Skylon 11
¥849
Zoom Skylon 11 重磅回归，带你走进 Y2K 风格的新浪潮。该鞋款起初于 2000 年代末发布，以其透气网眼布和回弹出众的 Air Zoom 缓震配置而闻名。如今，Nike Zoom Skylon 11 耐克大白牙女子运动鞋将舒适感与复古风格融为一体，适合日常穿着。
其他细节
- Air Zoom 缓震配置，实现快速离地的非凡脚感
- 泡棉中底，带来柔软的回弹缓震
- 鞋面网眼设计搭配结实覆面，轻盈且富有支撑力
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 外底橡胶贴片
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IU7360-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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