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Nike Zoom Superfly 9 Academy CR7 IC
耐克C罗系列男子室内球场足球鞋
¥649
售罄：
此配色当前无货
和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一样，蓝彩瓷砖也是葡萄牙的国宝。 Nike Zoom Superfly 9 Academy CR7 IC 耐克C罗系列男子室内球场足球鞋从葡萄牙瑰宝中汲取视觉灵感，旨在展示人类在全力追求精湛技艺时所取得的成就。 如今搭载专为足球设计 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。
- 显示颜色： 白色/和谐蓝/中蓝/金属铜
- 款式： DQ5312-182
Nike Zoom Superfly 9 Academy CR7 IC
¥649
和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一样，蓝彩瓷砖也是葡萄牙的国宝。 Nike Zoom Superfly 9 Academy CR7 IC 耐克C罗系列男子室内球场足球鞋从葡萄牙瑰宝中汲取视觉灵感，旨在展示人类在全力追求精湛技艺时所取得的成就。 如今搭载专为足球设计 Zoom Air 缓震配置，助你在比赛关键时刻引爆疾速。
灵感源自蓝彩瓷砖
鞋面整版饰有别具一格的图案，致敬 C 罗过往那些带有独特图案的足球战靴。
Zoom 风范，驰骋球场
Nike 革新 Zoom Air 缓震配置闪耀登场。 赋予足底弹力充沛的出众脚感，助你在球场发挥迅疾表现，无论是进球得分、快速触球还是突破防线，都可在关键时刻甩开防守，大展身手。
强劲提速
结构内置 Speed Cage 采用轻薄强韧材料制成，可令双足与外底保持稳固，且不增加鞋身重量，实现出众锁定效果。
稳固抓地，助力飞跃
基于 Nike 运功研究实验室对球员运动的分析，橡胶外底旨在提供可驾驭街头、球场和室内地面的多向抓地力。
出众贴合
Flyknit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。 焕新重塑设计，提升贴合感，契合足形。 经数百名运动员多次试穿测试， 塑就非凡贴合鞋头，提升后跟锁定效果。
出众触球感
鞋面采用 NikeSkin 柔韧网眼布材料，巧妙糅合轻薄涂层。 该鞋款提供出色控球力，缔造非凡脚感。
产品细节
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 白色/和谐蓝/中蓝/金属铜
- 款式： DQ5312-182
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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