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Nike Zoom Superfly 9 Academy IC
男子室内/球场足球鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Zoom Superfly 9 Academy IC 男子室内/球场足球鞋采用醒目设计，助你在球场上大放异彩。 该鞋款搭载 Zoom Air 缓震配置，结合柔韧灵活的 NikeSkin 鞋面，塑就非凡触球感，助你在比赛关键时刻掌控赛场。Air 风范，成就疾速。
- 显示颜色： 白色/爆炸粉/波罗的海蓝
- 款式： DJ5627-146
Nike Zoom Superfly 9 Academy IC
¥599
Nike Zoom Superfly 9 Academy IC 男子室内/球场足球鞋采用醒目设计，助你在球场上大放异彩。 该鞋款搭载 Zoom Air 缓震配置，结合柔韧灵活的 NikeSkin 鞋面，塑就非凡触球感，助你在比赛关键时刻掌控赛场。Air 风范，成就疾速。
Zoom 风范，驰骋球场
Nike Zoom Air 缓震配置闪耀登场。 该缓震配置搭载于足底，赋予足底弹力充沛的出众脚感，助你在球场发挥迅疾表现，无论是进球得分、快速触球还是突破防线，都可在关键时刻甩开防守，大展身手。
强劲提速
结构内置 Speed Cage 采用轻薄强韧材料制成，可令双足与外底保持稳固，且不增加鞋身重量，实现出众锁定效果。
稳固抓地，迅疾起步
橡胶外底旨在提供可驾驭街头、球场和室内地面的多向抓地力。
出众贴合
鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固穿着感受。 匠心设计，带来出众贴合感，契合足形。 经过运动员们多次试穿测试， 塑就非凡贴合鞋头与后跟锁定效果。
舒适感受
鞋面采用 NikeSkin 柔韧材料，巧妙糅合轻薄涂层。 该鞋款提供出色控球力，缔造非凡脚感。
产品细节
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 白色/爆炸粉/波罗的海蓝
- 款式： DJ5627-146
更多信息
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