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Nike Zoom Vapor 12 PRM
郑钦文同款女子红土球场网球鞋
20% 折让
Nike Zoom Vapor 12 PRM 郑钦文同款女子红土球场网球鞋助你引爆疾速，奋力回击每一球。该鞋款采用耐穿鞋面和轻薄橡胶外底设计，塑就出色表现。该特别版从法国与芭蕾舞的渊源中汲取灵感，旨在向舞台服装的轻盈优雅和华丽细节致敬。配色 601 为网球运动员郑钦文同款。
- 显示颜色： 珍珠粉/泡沫粉/粉白/浅品红
- 款式： IH1705-601
Nike Zoom Vapor 12 PRM
20% 折让
Nike Zoom Vapor 12 PRM 郑钦文同款女子红土球场网球鞋助你引爆疾速，奋力回击每一球。该鞋款采用耐穿鞋面和轻薄橡胶外底设计，塑就出色表现。该特别版从法国与芭蕾舞的渊源中汲取灵感，旨在向舞台服装的轻盈优雅和华丽细节致敬。配色 601 为网球运动员郑钦文同款。
驾驭红土球场
Nike Claybreaker 技术有助提升抓地力，减少外底在红土球场上的粘土情况。橡胶外底缔造出众抓地力，搭配人字形抓地纹路，助你掌控滑步。
缓震回弹，出众脚感
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。
轻装上阵
人字形抓地底纹采用橡胶材料制成，轻盈非凡。该鞋款融入坚固中足塑料片，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。
稳定出众
结实鞋框设计结合支撑力出众的中足嵌片，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。
轻盈鞋面
采用精制网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时为鞋头高磨损区域带来出众耐穿性。
其他细节
- 中足贴合板带，有助收紧鞋款，打造出色贴合感，助力快速切入
- 该鞋款在塑料和橡胶之间融入泡棉中底，缔造轻盈脚感
产品细节
- 专为红土场地和笼式网球场地打造
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 珍珠粉/泡沫粉/粉白/浅品红
- 款式： IH1705-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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